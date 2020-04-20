Жители Кубани могут подать заявку на соискание Премии МИРа
Всероссийский конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества, проводится в девятый раз. Премия организована общероссийской молодежной общественной организацией «МИР».
- Подать заявку на участие можно на сайте до 1 августа. После оргкомитет начнет отбирать полуфиналистов. До 5 сентября экспертный совет выберет 70 участников финала. Далее путем народного голосования определится победитель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Премия присуждается в восьми номинациях, среди которых «Добрые новости», «Добрая организация года», «Экологическая ответственность», «Здравая инициатива» и другие.
Напомним, жители Краснодара организовали бесплатную раздачу продуктов на пересечении улиц Гомельской и Московской. Несколько человек открыли багажник пикапа, на котором поставили консервы, чай, макароны, крупы и раздавали всем желающим.
ИСТОЧНИК KP.RU