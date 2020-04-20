На Кубани в начале недели ожидается сильный дождь

20 Апр 2020 2020-04-20T08:32:50+03:00

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Утром и днем 20 апреля в краевой столице возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы 9-14 м/с. Температура воздуха днем +16…+18 градусов.

21 и 22 апреля, по данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре будет пасмурно. Днем ожидается +14…+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4…+5 градусов.

В понедельник местами кратковременный дождь, утром и днем в отдельных районах сильные осадки, возможна гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +13…+18 градусов, местами до +22.

На Черноморском побережье по югу местами ожидается сильный дождь. Ветер ночью южный и юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с, днем северный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем +12…+17 градусов, по югу до +20 градусов.

21 апреля на Кубани местами осадки, преимущественно в виде дождя, в предгорьях и горах с мокрым снегом, в начале периода сильные осадки. В среду дождя не будет. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в воздухе и на поверхности почвы местами заморозки -1…-5 градусов, днем будет тепло +10…+15.

По данным краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье в начале периода местами дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов, по югу до +18.

ИСТОЧНИК KP.RU