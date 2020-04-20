В Анапе в Сквере боевой славы обновлена аллея памяти

20 Апр 2020 2020-04-20T09:26:01+03:00

Все таблички с именами местных жителей, погибших в локальных конфликтах, отреставрировали

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В Анапе в Сквере боевой славы была обновлена аллея памяти. Металлические таблички с именами местных жителей, погибших в локальных конфликтах, располагались почти на уровне земли.

- По поручению главы Анапы Юрия Полякова их подняли на высокие мраморные подставки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Всего установлено 18 таких постаментов. Список фамилий расширен по ходатайству ветеранской организации. Все таблички отреставрированы, в пешеходной зоне устранили плиточные неровности.

В ближайшее время в Сквере начнут работать специалисты «Зеленстроя».

ИСТОЧНИК KP.RU