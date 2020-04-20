В Анапе в Сквере боевой славы обновлена аллея памяти
В Анапе в Сквере боевой славы была обновлена аллея памяти. Металлические таблички с именами местных жителей, погибших в локальных конфликтах, располагались почти на уровне земли.
- По поручению главы Анапы Юрия Полякова их подняли на высокие мраморные подставки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Всего установлено 18 таких постаментов. Список фамилий расширен по ходатайству ветеранской организации. Все таблички отреставрированы, в пешеходной зоне устранили плиточные неровности.
В ближайшее время в Сквере начнут работать специалисты «Зеленстроя».
ИСТОЧНИК KP.RU