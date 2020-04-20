В Староминском районе мужчину осудят за незаконную добычу пресноводного рака

20 Апр 2020 2020-04-20T09:42:37+03:00

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Полицейские находились на маршруте патрулирования на территории водоема реки Сосыка. Они заметили мужчину на надувной лодке, который незаконно установил запрещенные снасти и с их ловил пресноводного рака.

- У него нашли около 220 особей. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU