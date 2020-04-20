В Староминском районе мужчину осудят за незаконную добычу пресноводного рака
Полицейские находились на маршруте патрулирования на территории водоема реки Сосыка. Они заметили мужчину на надувной лодке, который незаконно установил запрещенные снасти и с их ловил пресноводного рака.
- У него нашли около 220 особей. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU