2020-04-20T10:12:11+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе мужчина вырубил 20 дубов

Ущерб превысил 80 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Горячем Ключе мужчина вырубил 20 дубовВ Горячем Ключе мужчина вырубил 20 дубовФото: Архив "КП"
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В Горячем Ключе сотрудники городской прокуратуры и инспекторы по охране леса выявили факт незаконной рубки деревьев. Для проверки на место происшествия выезжала межведомственная рабочая группа.

- Местный житель без соответствующего разрешения, вырубил в лесном массиве Горячего Ключа более 20 дубов. Сумма ущерба превысила свыше 80 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Материалы направлены суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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