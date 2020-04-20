В Новороссийске в эксплуатацию введен участок Пенайского водовода

20 Апр 2020 2020-04-20T10:37:45+03:00

Это позволит стабилизировать подачу воды в зону в район Шасхариса

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В Новороссийске работы по улучшению водоснабжения, несмотря на введенный карантин и сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжаются.

В городе был выполнен капремонт участка Пенайского водовода. Эта система протяженностью 24 километра старейшая в Новороссийске. Первую ветку Пенайского водовода ввели в эксплуатацию в конце 20-х годов прошлого столетия, а вторую в 50-е годы.

На систему Пенайского водопровода работает 4 источника, расположенных на склонах Маркхотского хребта в районе поселка Кабардинка. Вода из них подается в город, а также используется для водоснабжения потребителей поселка Кабардинка.

- Реконструкция наиболее изношенного участка позволит стабилизировать подачу воды в зону водоснабжения №1, охватывающую район Шасхариса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU