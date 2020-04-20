2020-04-20T10:50:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 апреля 2020 года достигло 417 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 апреля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 апреля 2020 года. По данным оперативного штаба, за последние сутки опасную инфекцию выявили еще у 34 пациентов. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 417 человек. Как стало известно, возраст инфицированных разный.

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, зафиксировано 44 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.

Накануне на Кубани зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Краснодарском крае продлен как минимум до 30 апреля. Все это время продолжит действовать пропускной режим для граждан и транспорта, внутри муниципалитетов возможно передвижение без пропусков только с 10 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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