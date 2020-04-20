2020-04-20T10:54:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 апреля 2020 года: 34 новых заболевших, среди которых один пятилетний ребенок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 апреля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам с коронавирусом.Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань» в регионе увеличилось число заболевших - за последние сутки 34 новых подтвержденных случаев кoрoнавируса. Оперативный штаб региона рассказал подробности о пациентах.

Как стало известно, среди инфицированных - один пятилетний ребенок. Лечение он проходит в Краснодаре. Также коронавирус подтвердился у 85-летнего пенсионера.

- 18 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в кубанской столице, три – в Ейске, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - По два случая зарегистрировано в Курганинском, Лабинском и Каневском районах, по одному в Апшеронском, Динском, Тихорецком, Выселковском, Белореченском, Туапсинском районах и Сочи.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 417 человек.

- Восемь человек скончались, - добавляют в Оперативном штабе Краснодарского края.

Врачи по-прежнему отмечают, что среди заболевших много тех, чье состояние оценивается как тяжелое. 17 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких – 10 лежат в инфекционной больнице №2 Сочи, по два человека в Лабинской и Красноармейской ЦРБ.

- По одному заболевшему в СКИБ, Тихорецкой ЦРБ и горбольнице Горячего Ключа, – сообщили «КП» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

На данный момент 70 жителей региона уже выздоровели и выписаны домой.

Всего за помощью к медикам обратилось 1365 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 202 ребенка. На стационаром лечении находятся 583 пациента, из них 73 ребенка. Дома на карантине сидят 9008 жителей Кубани.

В обсерваторах сейчас 325 человек – 91 в Краснодаре, 199 в Сочи, шесть в станице Голубицкой, четыре в станице Кущевской, 25 человек в поселке Кабардинка. Их состояние в норме.

- Роспотребнадзором проведено 23274 лабораторных исследования, - говорят в оперштабе края. - Лаборатории минздрава сделали 26677 тестов. 1499 были проведены за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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