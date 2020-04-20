20 Апр 2020 2020-04-20T11:04:41+03:00

В Краснодаре местный житель задушил в больнице соседа по палате

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В краевой столице возбуждено уголовное дело в отношении 73-летнего пенсионера. Он подозревается в убийстве 39-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Мужчины лежали в отделении эндокринологии городского лечебного учреждения. Они находились в одной палате.

В ночь на 18 апреля подозреваемому показалось, что он находится дома, а его сосед по палате, якобы проник в его жилище. Мужчина накинулся на потерпевшего и стал его душить.

На крики пострадавшего в палату прибежали медики. Они пытались помочь потерпевшему, но это не подействовало. Мужчина умер в результате асфиксии.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU