В Сочи автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне «зебры»

20 Апр 2020 2020-04-20T11:58:26+03:00

В Сочи под автомобиль сбил двух пешеходов Фото пресс-службы краевой госавтоинспекции

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Авария произошла в Пасхальную ночь - 19 апреля в 00:25 на улице Пластунской.

По предварительным данным, автомобиль «Нива», за рулем которого был 23-летний водитель сбил двух местных жителей. Пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте.

25-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, 29-летний мужчина был госпитализирован.

- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU