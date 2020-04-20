В Сочи автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне «зебры»
25-летняя женщина скончалась на месте происшествия
В Сочи под автомобиль сбил двух пешеходов Фото пресс-службы краевой госавтоинспекции
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Авария произошла в Пасхальную ночь - 19 апреля в 00:25 на улице Пластунской.
По предварительным данным, автомобиль «Нива», за рулем которого был 23-летний водитель сбил двух местных жителей. Пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте.
25-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, 29-летний мужчина был госпитализирован.
- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU