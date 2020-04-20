2020-04-20T11:45:29+03:00
Общество

В Краснодар за время работы постов не пропустили около 4 тысяч машин

А проверили почти 55 тысяч автомобилей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко рассказал об организации работы карантинных постов на въездах в Краснодар. Заседание оперативного городского штаба провел глава краевого центра Евгений Первышов.

Карантинные посты организованы на всех 13 въездах в Краснодар: 6 - в Прикубанском округе, 5 - в Карасунском и два -в Западном округе. Они начинают работать уже с 06:00. Сотрудники полиции и муниципальные служащие проверяют наличие и правильность заполнения красных пропусков. Те, у кого их нет, возвращаются обратно.

- С 14 по 19 апреля проверили порядка 55 тысяч автомобилей. Не допустили в город около 4 тысяч из них, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также продолжают действовать еще 6 карантинных постов на основных магистралях города. Они работают с 07:00 до 10:00 и вечером с 16:00.

Всех, кто едет без пропусков, возвращают домой. На злостных нарушителей составляют протоколы об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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