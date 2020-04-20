Во время карантина в Краснодаре продолжают благоустраивать зеленые зоны
В 2020 году в краевой столице проводится благоустройство трех общественных территорий: бульвара «Школьного», «Вишняковского» и «Дмитриевского» скверов.
- Для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» работы на территориях необходимо завершить в определенный срок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас их благоустройство проводят в соответствии со всеми санитарными требованиями. Сотрудники проходят температурный контроль, они полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты.
По состоянию на 19 апреля на территориях ведутся демонтажные работы, разборка асфальтобетонных покрытий и щебеночных оснований, а также обрезка зеленых насаждений. Общий объем выполненных работ составляет 9 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU