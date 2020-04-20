В Туапсинском районе взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов времен войны
За прошедшую неделю взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии по краю несколько раз выезжали на места обнаружения боеприпасов.
Все снаряды нашли местные жители на берегу реки и в лесном массиве Туапсинского района. Среди обнаруженного – разнокалиберные минометные мины и артиллерийские снаряды, гранаты. Они все времен ВОВ со следами коррозии.
- Боеприпасы после обследования и идентификации взрывотехники транспортировали в карьер, где уничтожили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. А также никого к нему нельзя подпускать.
ИСТОЧНИК KP.RU