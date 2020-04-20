2020-04-20T12:20:36+03:00
Общество

В Туапсинском районе взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов времен войны

Их обезвредили в карьере
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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За прошедшую неделю взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии по краю несколько раз выезжали на места обнаружения боеприпасов.

Все снаряды нашли местные жители на берегу реки и в лесном массиве Туапсинского района. Среди обнаруженного – разнокалиберные минометные мины и артиллерийские снаряды, гранаты. Они все времен ВОВ со следами коррозии.

- Боеприпасы после обследования и идентификации взрывотехники транспортировали в карьер, где уничтожили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. А также никого к нему нельзя подпускать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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