2020-04-20T12:43:41+03:00
Общество

В Москве прирост заразившихся снизился почти в два раза

За минувшие сутки в городе от болезни выздоровели 75 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Москве снизилось количество новых заболевших COVID-19. По состоянию на 20 апреля известно о 2026 инфицированных, вчера сообщалось о 3 570 заболевших. Это значит, что прирост инфицированных снизился почти в два раза.

- За минувшие сутки 75 москвичей полностью выздоровели от болезни. Они прошли успешный курс лечения и выписались из больниц, - сообщает kp.ru.

Всего в России по данным на 20 апреля подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. 28 пациентов в Москве погибли от инфекции или осложнений после нее за один день.

Напомним, в крае от опасной инфекции скончались еще три человека. Таким образом, общее число умерших возросло до восьми.

Один из погибших - 82-лeтний мужчина. Он поступил в Высeлковскую ЦРБ с острым коронарным синдромом. Второй летальный случай зафиксирован в Краснодаре - жертвой вируса стал 41-лeтний мужчина. Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Ленинградской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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