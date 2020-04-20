В Сочи на дороге внезапно умер велосипедист
Весьма загадочный трагический случай произошел на минувших выходных в Сочи. Как сообщают очевидцы, велосипедист, проезжавший по улице Гастелло в Адлерском районе, внезапно остановился и присел на придорожный бордюр.
Через некоторое время он лег на бетонную конструкцию и перестал двигаться. Местные жители вызвали «Скорую помощь».
Врачи прибыли на место уже через несколько минут, но обнаружили мужчину уже без признаков жизни. На место прибыли также сотрудники полиции.
- Сотрудниками УВД Сочи по факту смерти мужчины проводится проверка, — сообщает источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU