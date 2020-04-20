2020-04-20T12:52:58+03:00
Общество

В Сочи на дороге внезапно умер велосипедист

Причины смерти мужчины устанавливаются
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Умерший велосипедист на улице Гастелло в Сочи. Фото ВК "ЧП Сочи"Умерший велосипедист на улице Гастелло в Сочи. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Весьма загадочный трагический случай произошел на минувших выходных в Сочи. Как сообщают очевидцы, велосипедист, проезжавший по улице Гастелло в Адлерском районе, внезапно остановился и присел на придорожный бордюр.

Через некоторое время он лег на бетонную конструкцию и перестал двигаться. Местные жители вызвали «Скорую помощь».

Врачи прибыли на место уже через несколько минут, но обнаружили мужчину уже без признаков жизни. На место прибыли также сотрудники полиции.

- Сотрудниками УВД Сочи по факту смерти мужчины проводится проверка, — сообщает источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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