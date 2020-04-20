В Сочи произошел пожар в лесу на горе Большой Ахун

20 Апр 2020 2020-04-20T12:53:17+03:00

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В Сочи был ликвидирован лесной пожар в районе восьмого километра автодороги на гору Большой Ахун. Здесь горела лесная подстилка.

Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с пожарными расчетами и сотрудниками «Кубань-СПАС» локализовали и ликвидировали очаг возгорания.

- В районе пожара пролили водой пни и поваленные деревья, чтобы исключить возможности повторного возгорания, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU