В Сочи произошел пожар в лесу на горе Большой Ахун
Загорелась лесная подстилка
Пожар на горе Большой Ахун. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
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В Сочи был ликвидирован лесной пожар в районе восьмого километра автодороги на гору Большой Ахун. Здесь горела лесная подстилка.
Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с пожарными расчетами и сотрудниками «Кубань-СПАС» локализовали и ликвидировали очаг возгорания.
- В районе пожара пролили водой пни и поваленные деревья, чтобы исключить возможности повторного возгорания, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU