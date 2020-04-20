2020-04-20T13:22:30+03:00
Общество

На Кубани на время карантина срок приостановлений кадастрового учета и регистрации прав продлен

Теперь можно внимательно изучить документы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани на время карантина срок приостановлений кадастрового учета и регистрации прав продленНа Кубани на время карантина срок приостановлений кадастрового учета и регистрации прав продлен
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У жителей Краснодарского края есть дополнительное время, чтобы исправить ошибки в бумагах. Срок приостановлений по документам, которые были поданы на кадастровый учет или регистрацию прав продлевается на период действия карантина.

Переживать по этому поводу не стоит. Срок приостановлений продлен, а значит, что есть время, чтобы внимательно изучить документы и исправить допущенные ошибки

Как сообщают в пресс-службе Кадастровой палаты, когда бумаги будут готовы, их необходимо приложить к ранее поданному заявлению. Сделать это можно в МФЦ «Мои документы».

Там принимают документы только по предварительной записи. Эту процедуру можно осуществить по телефону контактного центра: 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края.

Получить подробную информацию по услугам Росреестра можно по телефону: 8 (800) 100-34-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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