20 Апр 2020 2020-04-20T13:22:30+03:00

На Кубани на время карантина срок приостановлений кадастрового учета и регистрации прав продлен

Изменить размер текста: A A

У жителей Краснодарского края есть дополнительное время, чтобы исправить ошибки в бумагах. Срок приостановлений по документам, которые были поданы на кадастровый учет или регистрацию прав продлевается на период действия карантина.

Переживать по этому поводу не стоит. Срок приостановлений продлен, а значит, что есть время, чтобы внимательно изучить документы и исправить допущенные ошибки

Как сообщают в пресс-службе Кадастровой палаты, когда бумаги будут готовы, их необходимо приложить к ранее поданному заявлению. Сделать это можно в МФЦ «Мои документы».

Там принимают документы только по предварительной записи. Эту процедуру можно осуществить по телефону контактного центра: 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края.

Получить подробную информацию по услугам Росреестра можно по телефону: 8 (800) 100-34-34.

ИСТОЧНИК KP.RU