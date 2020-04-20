2020-04-20T13:35:30+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 1 квартала 2020 года увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Всего в 1 квартале было выдано 4,6 тысячи кредитов на общую сумму 3,83 млрд рублей.

По итогам 2019 года объемы автокредитования выросли в 1,4 раза – до 10,3 млрд рублей. В том числе объем выдач кредитов на автомобили с пробегом увеличился в 1,8 раза.

Ключевым драйвером роста объемов стал масштабный перезапуск банком УРАЛСИБ продукта автокредитования. Банк увеличил географию продаж, теперь автокредитование доступно клиентам во всех регионах присутствия УРАЛСИБА. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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