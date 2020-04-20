2020-04-20T13:46:51+03:00
Здоровье

Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что инфекционная больница закрыта на карантин

Об этом он заявил на заседании оперативного городского штаба
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре закрыли на карантин медучреждение, в котором лечили умершую от коронавируса 78-летнюю пенсионерку. Зиповская больница не будет принимать пациентов две недели.

Сегодня, 20 апреля, состоялось заседание оперативного городского штаба, которое провел Евгений Первышов. На нем глава города напомнил, что еще одна инфекционная больница краевой столицы закрыта на карантин. Это было сделано, чтобы исключить распространение инфекции. Врачи проживают на территории медучреждения.

- На позапрошлой неделе у нас был главный врач инфекционной больницы, сегодня учреждение находится на карантине. Все врачи, медперсонал не выходят из здания, - отметил мэр города.

О том, что больница временно недоступна для посещений. Стало известно еще в конце марта. На карантин медучреждение ушло согласно постановлению № 1591 минздрава края.

Никаких ЧП в инфекционной больнице не было, переход в автономный режим был плановый.

Евгений Первышов отметил, что сейчас необходимо продолжать соблюдать самоизоляцию, режим карантина, который введен на территории Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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