20 Апр 2020 2020-04-20T13:53:53+03:00

В Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголя Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае в начала апреля на 10 процентов увеличились продажи алкоголя. Отмечается, что это произошло из-за введения карантина и действия нерабочих дней.

Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка края Роман Куринный, есть программа ЕГАИС, по которой отслеживают все продажи. Именно так отметили рост реализации алкоголя.

- Этот прирост не считают критическим. Власти не собираются вводить «сухой закон», ограничивая продажу горячительных напитков. Такая мера, наоборот, может способствовать увеличению доли подпольной торговли алкоголя, - сообщает «Регион online».

Напомним, в Краснодар за время работы постов не пропустили около 4 тысяч машин. А проверили почти 55 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU