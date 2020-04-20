2020-04-20T13:53:53+03:00
Общество

В Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголя

Местные жители чаще стали покупать выпивку
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголяВ Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголяФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае в начала апреля на 10 процентов увеличились продажи алкоголя. Отмечается, что это произошло из-за введения карантина и действия нерабочих дней.

Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка края Роман Куринный, есть программа ЕГАИС, по которой отслеживают все продажи. Именно так отметили рост реализации алкоголя.

- Этот прирост не считают критическим. Власти не собираются вводить «сухой закон», ограничивая продажу горячительных напитков. Такая мера, наоборот, может способствовать увеличению доли подпольной торговли алкоголя, - сообщает «Регион online».

Напомним, в Краснодар за время работы постов не пропустили около 4 тысяч машин. А проверили почти 55 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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