В Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголя
В Краснодарском крае в начала апреля на 10 процентов увеличились продажи алкоголя. Отмечается, что это произошло из-за введения карантина и действия нерабочих дней.
Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка края Роман Куринный, есть программа ЕГАИС, по которой отслеживают все продажи. Именно так отметили рост реализации алкоголя.
- Этот прирост не считают критическим. Власти не собираются вводить «сухой закон», ограничивая продажу горячительных напитков. Такая мера, наоборот, может способствовать увеличению доли подпольной торговли алкоголя, - сообщает «Регион online».
Напомним, в Краснодар за время работы постов не пропустили около 4 тысяч машин. А проверили почти 55 тысяч автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU