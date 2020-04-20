Сквозь окно и колючую проволоку изолятора: На Кубани двое граждан Таджикистана сбежали от депортации
Двое граждан Таджикистана совершили побег из центра временного содержания иностранных граждан в селе Новоукраинском Гулькевичского района. Мужчины около четырех часов утра перемахнули через забор и скрылись в неизвестном направлении.
41-летний уроженец Таджикистана был задержан в Сочи, решение о его депортации принял Адлерский районный суд еще в начале февраля, а его 31-летний соотечественник находился в центре временного содержания с декабря 2019-го года.
Мужчины так и не дождались отправки на родину и решились на побег: они отжали решетку окна на втором этаже, накинули одеяло на колючую проволоку и перелезли через бетонный забор центра временного содержания иностранных граждан.
- Проводится комплекс оперативно–разыскных и поисковых мероприятий по установлению места нахождения и задержания указанных лиц. Назначена служебная проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU