2020-04-20T14:26:20+03:00
Происшествия

Сквозь окно и колючую проволоку изолятора: На Кубани двое граждан Таджикистана сбежали от депортации

Мужчины находятся в России незаконно
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчины так и не дождались отправки на родину и решились на побег.Мужчины так и не дождались отправки на родину и решились на побег.
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Двое граждан Таджикистана совершили побег из центра временного содержания иностранных граждан в селе Новоукраинском Гулькевичского района. Мужчины около четырех часов утра перемахнули через забор и скрылись в неизвестном направлении.

41-летний уроженец Таджикистана был задержан в Сочи, решение о его депортации принял Адлерский районный суд еще в начале февраля, а его 31-летний соотечественник находился в центре временного содержания с декабря 2019-го года.

Мужчины так и не дождались отправки на родину и решились на побег: они отжали решетку окна на втором этаже, накинули одеяло на колючую проволоку и перелезли через бетонный забор центра временного содержания иностранных граждан.

- Проводится комплекс оперативно–разыскных и поисковых мероприятий по установлению места нахождения и задержания указанных лиц. Назначена служебная проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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