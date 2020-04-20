«Мать отказывается»: На Кубани врачи попросили полицию помочь госпитализировать детей с температурой
Сотрудникам полиции пришлось вмешаться в конфликт между многодетной матерью и медиками в Успенском районе. Женщина находилась в центральной районной больнице с трехмесячной малышкой, у которой температура поднялась до 39 градусов. Однако мать решила самовольно забрать младенца из лечебного учреждения и отправилась домой. Позже выяснилось, что в семье болеют еще двое детей – 14 и 17 лет.
- Мать отказывается от госпитализации детей и не осуществляет их лечение должным образом. Главный врач просит оказать помощь в госпитализации детей, - обратились в полицию из райбольницы.
Конфликт удалось уладить после вмешательства сотрудников местной администрации и инспектора по делам несовершеннолетних.
По данным на 19 апреля в Успенском районе Краснодарского края подтвержден один случай заражения коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU