В Сочи мужчина поджег чужую машину и получил штраф за нарушение карантина

20 Апр 2020 2020-04-20T18:44:58+03:00

За свои действия мужчине придется ответить перед законом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо наказания за уничтожение чужого имущества он заплатит 15 тысяч рублей

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Ночью на улице Свирской в Лазаревском районе Сочи сгорел автомобиль. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что пожар не был случайностью, его причиной стал поджог.

Сыщики быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 40-летний уроженец Северной Осетии, который жил в Сочи и конфликтовал с хозяином сгоревшего авто. Мужчине грозит уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества. Но это только часть наказания.

Сотрудники полиции выписали подозреваемому протокол за нарушение карантина.

- Задержанный находился на улице в период проведения ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края, причина его нахождения на улице не соответствует перечисленным исключениям из постановления губернатора региона, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах. – Поэтому в его действиях усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU