В Сочи на 12-летнего подростка напала собака
У мальчика рваные раны на левой ноге
Врачи скорой помощи констатировали у ребенка рваные раны на ногеФото: Юлия БАРАНОВА
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Инцидент произошел в поселке Детляжка, Лазаревского района Сочи. На 12-летнего подростка напала соседская собака.
Врачи скорой медицинской помощи констатировали у ребенка рваные раны левого бедра. Мальчик находится на амбулаторном лечении.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU