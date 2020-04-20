Число погибших от коронавируса в Адыгее выросло до трех человек
В Адыгее растет число заразившихся коронавирусом. Республиканский штаб фиксирует на сегодня, 20 апреля, уже 100 случаев заболевания. За последние сутки увеличилась и статистика умерших от двусторонней пневмонии, вызванной вирусной инфекцией. Однако анализы умершего пациента сейчас отправлены на дополнительные исследования. При жизни окончательный диагноз ему поставить не успели.
- Накануне в реанимационном отделении республиканского инфекционного госпиталя скончался пациент с двусторонней пневмонией. Он поступил в учреждение неделю назад в крайне тяжелом состоянии. Все это время за его жизнь боролись врачи. У пациента было выявлено подозрение на коронавирус. Сейчас его анализы направлены на дополнительные исследования, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе минздрава Адыгеи.
Напомним, количество пациентов инфекционных госпиталей в Краснодарском крае, умерших от коронавируса, тоже увeличилосьза сутки. Как стало извeстно от опeративного штаба, в рeгионe скончались eщe три чeловeка. Таким образом, общee число умeрших от инфeкции на Кубани возросло до восьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»