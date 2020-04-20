Число погибших от коронавируса в Адыгее выросло до трех человек

20 Апр 2020 2020-04-20T14:58:31+03:00

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В Адыгее растет число заразившихся коронавирусом. Республиканский штаб фиксирует на сегодня, 20 апреля, уже 100 случаев заболевания. За последние сутки увеличилась и статистика умерших от двусторонней пневмонии, вызванной вирусной инфекцией. Однако анализы умершего пациента сейчас отправлены на дополнительные исследования. При жизни окончательный диагноз ему поставить не успели.

- Накануне в реанимационном отделении республиканского инфекционного госпиталя скончался пациент с двусторонней пневмонией. Он поступил в учреждение неделю назад в крайне тяжелом состоянии. Все это время за его жизнь боролись врачи. У пациента было выявлено подозрение на коронавирус. Сейчас его анализы направлены на дополнительные исследования, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе минздрава Адыгеи.

Напомним, количество пациентов инфекционных госпиталей в Краснодарском крае, умерших от коронавируса, тоже увeличилосьза сутки. Как стало извeстно от опeративного штаба, в рeгионe скончались eщe три чeловeка. Таким образом, общee число умeрших от инфeкции на Кубани возросло до восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU