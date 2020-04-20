Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

20 Апр 2020 2020-04-20T15:18:02+03:00

Пожилые люди в больницы с новой инфекцией попадают реже, чем в других странах

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Россия переживает непростые дни эпидемии коронавируса - за последние сутки официально зарегистрировали 4268 новых случаев. В общей сложности в стране болеет 47 121 человек.

Средний возраст зараженных новой инфекцией составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Об этом 20 апреля на совещании с президентом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России существенно отличается от той, что сложилась в других странах. К примеру, в Китае уязвимыми перед вирусом оказались пожилые, а в российские больницы наоборот - чаще попадают люди среднего возраста.

- Доля заболевших среди людей старше 65 лет + 15,5%,- цитирует kp.ru Голикову. - Это ниже чем в других странах и связано с тем, что заблаговременно принято решение о самоизоляции пожилых граждан.

При этом отмечается, что доля детей до 17 лет - 7,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU