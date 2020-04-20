2020-04-20T14:58:54+03:00
Общество

В Сочи идет ремонт улицы Пчеловодов

Работы планируется завершить в мае 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Улица Пчеловодов в Сочи. Фото пресс-службы мэрии.Улица Пчеловодов в Сочи. Фото пресс-службы мэрии.
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Дорожники ведут ремонт покрытия на улице Пчеловодов в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи.

«Говорящее» название улицы выбрано не случайно- именно здесь находится одна из пасек крупнейшего в Европе государственного племенного пчелохозяйства .

В ходе работ, которые ведутся в рамках нацпроекта, на протяжении более 1100 метров работчие уже выровняли дорогу, заменили бордюры и уложили верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Завершить работы планируется в мае,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Всего в этом году в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Адлерском районе курорта отремонтируют 21 объект.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в селе под Сочи начат ремонт важной трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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