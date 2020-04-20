В Сочи идет ремонт улицы Пчеловодов

20 Апр 2020 2020-04-20T14:58:54+03:00

Работы планируется завершить в мае 2020 года

Изменить размер текста: A A

Дорожники ведут ремонт покрытия на улице Пчеловодов в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи.

«Говорящее» название улицы выбрано не случайно- именно здесь находится одна из пасек крупнейшего в Европе государственного племенного пчелохозяйства .

В ходе работ, которые ведутся в рамках нацпроекта, на протяжении более 1100 метров работчие уже выровняли дорогу, заменили бордюры и уложили верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Завершить работы планируется в мае,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Всего в этом году в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Адлерском районе курорта отремонтируют 21 объект.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в селе под Сочи начат ремонт важной трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU