В Сочи идет ремонт улицы Пчеловодов
Дорожники ведут ремонт покрытия на улице Пчеловодов в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи.
«Говорящее» название улицы выбрано не случайно- именно здесь находится одна из пасек крупнейшего в Европе государственного племенного пчелохозяйства .
В ходе работ, которые ведутся в рамках нацпроекта, на протяжении более 1100 метров работчие уже выровняли дорогу, заменили бордюры и уложили верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.
- Завершить работы планируется в мае,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Всего в этом году в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Адлерском районе курорта отремонтируют 21 объект.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в селе под Сочи начат ремонт важной трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU