Такси в Сочи начали бесплатно возить врачей на вызовы
Компания «Яндекс.Такси» совместно с коллегами-партнерами с 20 апреля начинает бесплатную доставку более 100 сочинских врачей из нескольких городских поликлиник на вызовы к пациентам.
Проект реализуется при содействии мэрии Сочи и краевого Минздрава. В нем уже задействованы 30 автомобилей.
Все поездки для медиков совершенно бесплатны.
-Идентификация медицинских работников будет производиться по номеру телефона, который уже занесён в базу проекта, - рассказал начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи регионального Минздрава Александр Лебедев.
Для оплаты поездок врачей и социальных работников Яндекс запустил форму для пожертвований на странице проекта.
С её помощью любой человек или организация могут перечислить средства, которые пойдут на финансирование инициативы.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» национальные общины в Сочи организовали горячее питание для врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU