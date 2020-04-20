2020-04-20T15:19:02+03:00
Общество

Такси в Сочи начали бесплатно возить врачей на вызовы

В проекте задействованы десятки автомобилей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото Яндекс.Фото Яндекс.
Изменить размер текста:

Компания «Яндекс.Такси» совместно с коллегами-партнерами с 20 апреля начинает бесплатную доставку более 100 сочинских врачей из нескольких городских поликлиник на вызовы к пациентам.

Проект реализуется при содействии мэрии Сочи и краевого Минздрава. В нем уже задействованы 30 автомобилей.

Все поездки для медиков совершенно бесплатны.

-Идентификация медицинских работников будет производиться по номеру телефона, который уже занесён в базу проекта, - рассказал начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи регионального Минздрава Александр Лебедев.

Для оплаты поездок врачей и социальных работников Яндекс запустил форму для пожертвований на странице проекта.

С её помощью любой человек или организация могут перечислить средства, которые пойдут на финансирование инициативы.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» национальные общины в Сочи организовали горячее питание для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи мужчина после избиения любовницы получил трое суток ареста
В Сочи мужчина поджег чужую машину и получил штраф за нарушение карантина
На Кубани два брата-близнеца избили инспекторов ДПС
Чудо природы: в парке «Краснодар» посадили дерево, которое входит в пятерку самых красивых в мире
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
«Сбивает температуру сама!»: в Темрюкском районе мать отказалась от госпитализации 1,5-годовалой дочери
В Краснодаре потушили пожар в четырехэтажном здании
Вениамин Кондратьев: Штрафы за нарушение карантина пойдут на поддержку малоимущих
На Кубани полицейские спасли мужчину и собаку из задымленной квартиры
«Мать отказывается»: На Кубани врачи попросили полицию помочь госпитализировать детей с температурой
Такси в Сочи начали бесплатно возить врачей на вызовы
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
В Сочи идет ремонт улицы Пчеловодов
Число погибших от коронавируса в Адыгее выросло до трех человек
В Сочи на 12-летнего подростка напала собака
Сквозь окно и колючую проволоку изолятора: На Кубани двое граждан Таджикистана сбежали от депортации
В Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголя
Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что инфекционная больница закрыта на карантин
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
На Кубани на время карантина срок приостановлений кадастрового учета и регистрации прав продлен
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
В Сочи произошел пожар в лесу на горе Большой Ахун
В Сочи на дороге внезапно умер велосипедист
В Москве прирост заразившихся снизился почти в два раза
В Туапсинском районе взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов времен войны
Во время карантина в Краснодаре продолжают благоустраивать зеленые зоны
В Краснодар за время работы постов не пропустили около 4 тысяч машин
В Сочи автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне «зебры»