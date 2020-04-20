Такси в Сочи начали бесплатно возить врачей на вызовы

20 Апр 2020 2020-04-20T15:19:02+03:00

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Компания «Яндекс.Такси» совместно с коллегами-партнерами с 20 апреля начинает бесплатную доставку более 100 сочинских врачей из нескольких городских поликлиник на вызовы к пациентам.

Проект реализуется при содействии мэрии Сочи и краевого Минздрава. В нем уже задействованы 30 автомобилей.

Все поездки для медиков совершенно бесплатны.

-Идентификация медицинских работников будет производиться по номеру телефона, который уже занесён в базу проекта, - рассказал начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи регионального Минздрава Александр Лебедев.

Для оплаты поездок врачей и социальных работников Яндекс запустил форму для пожертвований на странице проекта.

С её помощью любой человек или организация могут перечислить средства, которые пойдут на финансирование инициативы.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» национальные общины в Сочи организовали горячее питание для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU