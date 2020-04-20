На Кубани полицейские спасли мужчину и собаку из задымленной квартиры

20 Апр 2020 2020-04-20T17:08:15+03:00

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Этот инцидент в Красноармейском районе чуть не закончился трагедией. А все из-за невнимательности владельца жилья одной из многоэтажек.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что горит квартира на первом этаже жилого дома, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Сначала они эвакуировали всех людей из соседних квартир, а затем отвели их на безопасное расстояние.

Узнав от жильцов, что в задымленной квартире может находиться мужчина, правоохранители бросились ему на помощь. В помещение они забрались через окно. Попав внутрь, полицейские увидели, что дым исходит от газовой плиты - на ней хозяин оставил кастрюлю с едой, которая и загорелась.

На фото полицейский (водитель) Александр Малюк (слева), инспектор ОР ППСП Андрей Гнидин и командир взвода ОР ППСП Олег Матвиенко. Фото: архив ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А в одной из комнат сотрудники полиции обнаружили 48-летнего хозяина. Он был без сознания. Стражи правопорядка вынесли пострадавшего на улицу и передали прибывшим медикам. А затем правоохранители вернулись в квартиру и вынесли еще и собаку, которая от испуга забилась под диваном.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям командира взвода ОР ППСП Олега Матвиенко, инспектора Андрея Гнидина и полицейского водителя Александра Малюка удалось спасти жизнь мужчине, - добавляют в краевом главке. - Он, как оказалось, отравился дымом и самостоятельно не смог покинуть помещение.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU