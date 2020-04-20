Вениамин Кондратьев: Штрафы за нарушение карантина пойдут на поддержку малоимущих

20 Апр 2020 2020-04-20T16:19:07+03:00

А еще часть средств отправят на покупку средств индивидуальной защиты для медиков

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Жителей Кубани продолжают штрафовать за нарушение карантина. На всех, кто праздно прогуливается по улицам, составляют протоколы. Раскошеливаться нарушителям приходится на кругленькие суммы. Так. например, с 14 апреля судами края рассмотрено более 130 дел об административном правонарушении. По 75 из них людей наказали рублем - размер штрафов варьировался от одной до трех тысяч рублей.

– Считаю, что все собранные деньги от штрафов за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей.

Кроме того, средства пойдут на приобретение средств защиты для медиков, которые сейчас работают в авральном режиме.

Этот вопрос, как стало известно, глава края поручил проработать правовому и финансовому блоку.

Вениамин Кондратьев отметил, что уже почти три недели отряды самоконтроля следят за соблюдением режима на улицах городов и станиц края.

ИСТОЧНИК KP.RU