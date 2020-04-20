Вениамин Кондратьев: Штрафы за нарушение карантина пойдут на поддержку малоимущих
Жителей Кубани продолжают штрафовать за нарушение карантина. На всех, кто праздно прогуливается по улицам, составляют протоколы. Раскошеливаться нарушителям приходится на кругленькие суммы. Так. например, с 14 апреля судами края рассмотрено более 130 дел об административном правонарушении. По 75 из них людей наказали рублем - размер штрафов варьировался от одной до трех тысяч рублей.
– Считаю, что все собранные деньги от штрафов за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей.
Кроме того, средства пойдут на приобретение средств защиты для медиков, которые сейчас работают в авральном режиме.
Этот вопрос, как стало известно, глава края поручил проработать правовому и финансовому блоку.
Вениамин Кондратьев отметил, что уже почти три недели отряды самоконтроля следят за соблюдением режима на улицах городов и станиц края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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