2020-04-20T16:56:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в четырехэтажном здании

Пострадавших в огне нет
Евгения СОРОКА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожар произошел днем 20 апреля. Сообщение о возгорании на улице Пашковской Краснодара поступило спасателям в 13:58.

Когда в 14:03 огнеборцы прибыли на место, то установили, что горит обшивка на третьем этаже здания. Всего в строении было 4 этажа. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

- На месте работали 25 человек личного состава и семь единиц техники, а также один ствол «Б» и звено газодымозащитников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 14:11 огонь локализовали. А спустя три минуты возгорание полностью ликвидировали.

- Пострадавших в пожаре нет, - добавляют спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани полицейские спасли мужчину и собаку из задымленной квартиры. Хозяин оставил на плите кастрюлю с едой, которая загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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