2020-04-20T17:25:51+03:00
Общество

«Сбивает температуру сама!»: в Темрюкском районе мать отказалась от госпитализации 1,5-годовалой дочери

Об этом сообщили полиции
Евгения СОРОКА
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Беспокойства оказались напрасными.Беспокойства оказались напрасными.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции разбирались в непростой ситуации, которая произошла в станице Тамань Темрюкского района. Накануне врачи скорой помощи выезжали по адресу в один из частных домов - там заболел маленький ребенок. У крохи были все симптомы ОРВИ. Обеспокоенный фельдшер предложил матери заболевшей малышки лечь в больницу, но в итоге получил отказ.

- Почти неделю она лечит 1,5-годовалую дочь сама. Дома, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - От госпитализации женщина отказывается.

Однако беспокойства оказались напрасными.

- Они начали лечиться, через несколько дней поднялась высокая температура (до 38 градусов). Они вызвали скорую. Мама, действительно, написала отказ, есть ее подпись. Она, стоит сказать, имеет на это право, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Таманской участковой больнице. - На следующий день родители вызвали участкового врача, ребенок продолжает находиться под наблюдением. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

ВАЖНО!

Доктора всегда сообщают родителям о возможных рисках, дают рекомендации, в частности, советуют на следующий день на дом вызвать участкового педиатра. При ухудшении состояния настоятельно рекомендуется не заниматься самолечением и вызвать скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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