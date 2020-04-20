2020-04-20T18:04:55+03:00
Общество

Чудо природы: в парке «Краснодар» посадили дерево, которое входит в пятерку самых красивых в мире

Тайна необычного растения, спрятанного в центре зеркального лабиринта, раскрыта [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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Еще до введения карантина, когда прогулки по парку «Краснодар» были доступны, горожане интересовались необычным арт-объектом. Дерево, спрятанное в центре зеркального лабиринта, - не давало покоя многим. И вот загадка раскрыта - оказывается в парке посадили королевский делоникс. Это дерево входит в пятерку самых красивых на планете.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

В период цветения он полностью покрывается алыми цветами, по красоте не уступающие орхидеям. Изумительные крупные ярко-красные цветки на фоне изумрудных бархатных листьев - завораживающее зрелище. Что интересно, с наступлением темноты листья складываются.

Фото этого самого растения в питомнике до того, как он попал в парк. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото этого самого растения в питомнике до того, как он попал в парк. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

- У делоникса есть еще и другие названия: огненное дерево, пламенеющее дерево, красное пламя, - рассказывается на официальной странице парка «Краснодар» в Instagram. - Индейцы называют дерево Цветком Павлина, бенгальцы – Короной Кришны, вьетнамцы – Хвостом Феникса.

К слову, делоникс устойчив к засухе (растение родом из Мадагаскара), но в период роста листьев и цветения он требует обильного полива.

Теперь жители города, узнав тайну дерева, ждут когда оно «заполыхает» алыми цветами.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

ИСТОЧНИК KP.RU

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