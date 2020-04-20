2020-04-20T18:20:52+03:00
Происшествия

На Кубани два брата-близнеца избили инспекторов ДПС

Полицейские остановили их за выезд на встречку
Виталий КАРНАУХ
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Один из братьев.Один из братьев.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Два брата близнеца - 34-летние Сергей и Михаил - разъезжали по дорогам поселка Щербиновский, что в Старощербиновском районе, и выехали на встречную полосу. За это противоправное действие их пытались остановить сотрудники ДПС, однако те не выполнили их требование и продолжили путь.

Правоохранителям удалось справиться с буйными родственниками – их все же остановили. Только вот по-доброму братья не захотели разговаривать, а накинулись с кулаками на полицейских.

- От лейтенанта полиции поступило сообщение о том, что необходима помощь наряда, так как в отношении инспекторов двое задержанных применили насилие, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Два брата били правоохранителей по голове и туловищу. Теперь их подозревают в совершении преступления, предусмотренного 318 статьей УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». По данному факту ведется следствие.

Кроме того, как удалось выяснить «Комсомолке», близнецы уже были судимы и, причем, не раз. На двоих у них 7 статей уголовного кодекса, среди них – и кража, и разбой. Была, кстати, и статья за оскорбление представителя власти.

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