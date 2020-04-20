В Сочи мужчина после избиения любовницы получил трое суток ареста

20 Апр 2020 2020-04-20T19:35:51+03:00

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Этот инцидент произошел в одной из многоэтажек Сочи на улице Туапсинская. Здесь живет 31-летняя Ирина Романова (имя здесь и далее изменено - Авт.), которая и сообщила в полицию об избиении. По ее словам, руку на нее поднял сожитель. После случившегося женщина обратилась в больницу.

- Изначально у нее были подозрения на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму позвоночника. Кроме того, пациентка сообщила о возможной беременности, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - Но в итоге в больнице не один диагноз не подтвердился. У нее небольшая рана на лбу, а также ушиб грудной клетки.

Врач назначил Ирине амбулаторное лечение. А тем временем правоохранители разбираются в произошедшем.

- Инцидент произошел во время конфликта между 31-летней женщиной и ее 31-летним сожителем. В отношении мужчины составлен протокол по статье 6.9. КоАП Рф «Потребление наркотических средств без назначения врача». За это ему назначен административный арест сроком на трое суток, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю. - Но этом расследование не закончено, проверка продолжается.

Стоит сказать, самой пострадавшей ранее приходилось отвечать перед законом. За пьяную езду за рулем женщину оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили водительских прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU