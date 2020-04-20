Пострадавшие от коронавируса кубанские предприятия получили отсрочку платежей до 2023 года

20 Апр 2020 2020-04-20T20:15:55+03:00

Начать ликвидировать задолженности можно уже с 1 января 2021 года

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Из-за нестабильности в экономике, связанной с распространением коронавируса, в Краснодарском крае пострадали предприниматели. В связи пандемией выручка у многих компаний уменьшилась настолько, что для многих речь идет уже не только о выплате зарплат, но и о сохранении предприятия в принципе. На Кубани бизнесменам решили помочь - в частности, предоставили отсрочку арендной платы.

- Предпринимателям, арендующим помещения или землю, находящиеся в собственности края и муниципалитетов, перенесли сроки уплаты до 1 января 2023 года, - уточнили в администрации региона.

Как стало известно, на временную передышку имеют предприниматели, чья деятельность больше всего пострадала от распространения коронавируса. Речь идет о девяти направлениях деятельности, которые утверждены на федеральном уровне. В крае список расширили до 20.

– Еще одна группа – это предприниматели, которые арендовали землю у края, возвели на земельных участках помещения и сдают их МСП вне зависимости от сферы деятельности, - сказал вице-губернатор Сергей Болдин. - Если они готовы идти навстречу и представлять отсрочку или снижать плату не менее чем в половину, то тоже получают льготы.

Отсрочка предоставляется за период с 15 марта до 1 октября. При этом на 100% - с 15 марта по 30 апреля, на 50% - с 1 мая по 30 сентября 2020 года.

- Начать ликвидацию задолженности можно уже с 1 января 2021 года, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU