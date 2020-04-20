До улучшения обстановки: запуск новых поездов через Краснодар в Крым перенесли из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T21:08:11+03:00

Составы не будут ходить до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка в стране.

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Запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, перенесли. Причиной тому - коронавирус. Напомним, с конца апреля через столицу Кубани должны были проследовать поезда «Таврия» новых направлений к Феодосии, Симферополю, Севастополю и Евпатории. Все они будут проходить также через станции Тамань и Керчь.

- Составы не будут ходить до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка в стране, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

ВАЖНО!

Вернуть билеты можно там же, где они и были куплены. Сделать это можно в течение 30 дней с даты отмененного поезда. Причем сбор за возврат с вам взимать не будут.

Если вы купили билеты в кассах железнодорожных вокзалов, то следует обратиться в Единый информационно-сервисный центр «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00.

При этом пассажирам, которые приобрели электронные билеты, но еще не успели их распечатать, советуют обратиться в техподдержку электронных сервисов, сайтов или мобильных приложений, где совершалась покупка.

ИСТОЧНИК KP.RU