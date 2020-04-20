2020-04-20T20:30:00+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку по поводу избиения 6-летнего мальчика-маугли в Новороссийске

Ведомство даст оценку работе органов, которые не должны были допустить преступления в отношении ребенка
Евгения ОСТРАЯ
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Мальчик находится в больнице. Фото: "ЧП Новороссийск"Мальчик находится в больнице. Фото: "ЧП Новороссийск"
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Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку после публикации "КП" - Кубань" о 6-летнем мальчике, которого нашли избитым в затопленной квартире соседи. При этом на тельце малыша не было живого места от синяков, а врачи позже диагностировали еще и сотрясение мозга. Состояние гематом дает основание предполагать следователям, что мальчика избивали регулярно и методично. В отношении матери ребенка, 33-летней Валентины Гусейновой, возбуждено уголовное дело по статье "Истязание малолетнего".

- Прокуратура региона берет на контроль ход расследования. Кроме того, инициирована проверка по факту, где будет дана оценка полноте принимаемых правоохранительными и иными уполномоченными органами мер по предупреждению преступлений в отношении детей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Напомним, квартиру, где жили мальчик и его мама, в Новороссийске семья получила по программе обеспечения жильем детей-сирот. 33-летняя Валентина Гусейнова воспитывалась в детском доме.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Зверски избитого 6-летнего ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска

33-летняя мать-одиночка получила квартиру, как сирота [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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