Прокуратура начала проверку по поводу избиения 6-летнего мальчика-маугли в Новороссийске
Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку после публикации "КП" - Кубань" о 6-летнем мальчике, которого нашли избитым в затопленной квартире соседи. При этом на тельце малыша не было живого места от синяков, а врачи позже диагностировали еще и сотрясение мозга. Состояние гематом дает основание предполагать следователям, что мальчика избивали регулярно и методично. В отношении матери ребенка, 33-летней Валентины Гусейновой, возбуждено уголовное дело по статье "Истязание малолетнего".
- Прокуратура региона берет на контроль ход расследования. Кроме того, инициирована проверка по факту, где будет дана оценка полноте принимаемых правоохранительными и иными уполномоченными органами мер по предупреждению преступлений в отношении детей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.
Напомним, квартиру, где жили мальчик и его мама, в Новороссийске семья получила по программе обеспечения жильем детей-сирот. 33-летняя Валентина Гусейнова воспитывалась в детском доме.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Зверски избитого 6-летнего ребенка-маугли нашли в одной из квартир Новороссийска
33-летняя мать-одиночка получила квартиру, как сирота [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU