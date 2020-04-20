2020-04-20T22:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре снизился ажиотаж на выдачу спецпропусков на время карантина

Об этом сообщают в городской администрации
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Режим карантина в кубанской столице действует третью неделю. Передвижение частного и коммерческого автотранспорта на это время разрешили только при наличии спецпропусков. Оформить их можно было на сайте мэрии города. Ежедневно в администрацию приходили тысячи заявок и впервые зафиксировано снижение ажиотажа.

- Количество звонков и запросов на получение спецпропусков снизилось в 5–6 раз, - говорят «КП» - Кубань» в мэрии. - Если в начале карантина выдавали до шести тысяч пропусков ежедневно, то на прошлой неделе это число сократилось до 80 авторазрешений и до 600 желтых персональных пропусков на сотрудников предприятий.

Как говорят в администрации, работу заметно упрощает выдача пропусков в электронном виде.

- Нам удалось выйти на такой режим работы, когда все поступившие за день заявки отрабатываются в этот же день, - пояснила глава администрации Центрального внутригородского округа Елена Малова.

Ранее сообщалось, что на всех въездах в Краснодар установлены блок-посты, где сотрудники полиции проверяют наличие пропусков, дающих право передвигаться по городу. Автомобили, не имеющие пропуск, разворачивают, а некоторым и вовсе выписывают штрафы за нарушение карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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