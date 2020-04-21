В Краснодаре на трех участках улиц ограничили движение авто из-за прокладки новых сетей центральных коммуникаций
С 20 апреля движение транспорта временно ограничили по одной из полос на трех участках улиц Краснодара. Здесь построят сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Работы организованы в соответствии с санитарными нормами, без отключения абонентов.
- С 20 апреля по 15 мая автомобилисты не смогут проехать по одной из полос Красных Партизан - от дома № 2/12 до дома № 65/3. На этом участке построят новый участок сетей хозяйственно-бытовой канализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Фото: администрация Краснодара
С 20 апреля по 30 мая частично ограничили движение авто по одной из полос улицы Красных Партизан между домом № 234 и проспектом 2-й Гаражный. Здесь проложат сети водоснабжения и водоотведения.
Фото: администрация Краснодара
Также с 20 апреля по 30 мая автомобилисты не смогут проехать по одной из полос Гоголя от Кирова до Чкалова, 8. Здесь строят новую теплотрассу.
Фото: администрация Краснодара
На всех участках установлены временные дорожные знаки, места строительства огорожены.
ИСТОЧНИК KP.RU