В Краснодаре на трех участках улиц ограничили движение авто из-за прокладки новых сетей центральных коммуникаций

21 Апр 2020 2020-04-21T07:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С 20 апреля движение транспорта временно ограничили по одной из полос на трех участках улиц Краснодара. Здесь построят сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Работы организованы в соответствии с санитарными нормами, без отключения абонентов.

- С 20 апреля по 15 мая автомобилисты не смогут проехать по одной из полос Красных Партизан - от дома № 2/12 до дома № 65/3. На этом участке построят новый участок сетей хозяйственно-бытовой канализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

С 20 апреля по 30 мая частично ограничили движение авто по одной из полос улицы Красных Партизан между домом № 234 и проспектом 2-й Гаражный. Здесь проложат сети водоснабжения и водоотведения.

Фото: администрация Краснодара

Также с 20 апреля по 30 мая автомобилисты не смогут проехать по одной из полос Гоголя от Кирова до Чкалова, 8. Здесь строят новую теплотрассу.

Фото: администрация Краснодара

На всех участках установлены временные дорожные знаки, места строительства огорожены.

ИСТОЧНИК KP.RU