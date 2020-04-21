В обсерватор Краснодара из аэропорта отправили 42 пассажиров

21 Апр 2020 2020-04-21T08:04:01+03:00

Там они проведут 14 дней

Изменить размер текста: A A

Всего 20 апреля аэропорт Краснодара принял 9 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Махачкалы и Ярославля. В краевую столицу авиарейсами прибыли 343 пассажира.

Сразу после приземления в аэропорту врачи Роспотребнадзора проверили у всех температуру. Каждому выдали предписание о необходимости самоизоляции. 42 пассажиров отправили в обсерватор.

- Все прилетевшие жители региона будут соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 19 апреля аэропорт Краснодара принял 10 рейсов, в столицу Кубани прибыли более 400 человек. Это пассажиры рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Еревана, Нижнекамска, Калининграда, Брянска и Казани. 41 человека направили в обсерватор.

Ранее постановление об обязательной изоляции прибывающих в Краснодарский край из других субъектов РФ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU