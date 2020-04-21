Жительницу Кубани осудят за хранение пищевого мака, содержащего наркотические примеси

21 Апр 2020 2020-04-21T08:33:18+03:00

Женщина хранила семена для личного употребления, без цели сбыта

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Сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что жительница Усть-Лабинска может быть причастна к незаконному хранению запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились.

Правоохранители осмотрели гараж местной жительницы, расположенный по улице Воронежской. Там они нашли семена пищевого мака. Согласно заключению эксперта в них содержится наркотическое средство - маковая солома.

53-летняя женщина призналась, что запрещенное вещество хранила для личного употребления, без цели сбыта.

- В отношении местной жительницы в СО Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 228 УК РФ, мера пресечения пока не избрана, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU