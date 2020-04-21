2020-04-21T08:53:52+03:00
Общество

Самоизоляция приносит подарки

«Комсомолка» и «МТС» подводят итоги совместного флешмоба
Нина КУРЯШКИНА
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С первого дня введения карантина в Краснодарском крае медиахолдинг «Комсомольская правда» и МТС запустили необычный флешмоб для всех жителей региона. Поскольку на миру и изоляция красна, мы предложили всем желающим продемонстрировать, как они проводят выходные дни с пользой. Никаких жестких правил и ограничений – полный полет фантазии при выборе занятий. Обязательным было лишь одно условие – воспринимать вынужденный карантин с оптимизмом! А чтобы страна узнала своих креативных героев, фото и видео времяпровождения нужно было выложить в соцсетях с хештегом #buddomasmts.

И вот настало время подведения итогов. Победителем стал юный изобретатель, запрограммировавший неведомый агрегат на печать суперважного графического документа (мы уверена, это изобретение принесет мировое признание своему создателю)

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Вторым призером конкурса стала сладкая парочка мастеров косплея. Молодые люди перевоплотились в Джокера и, видимо, сестру его подружки. Поскольку наша героиня честно призналась, что она не Харли Квин.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Третьим победителем стал любитель животных, который проводил изоляцию в компании с любимым котом. Говорят, животные становятся похожи на своих хозяев – не знаем, судите сами.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Помимо высокой оценки строгого жюри нашего флешмоба и народной популярности, компания МТС вручит победителям приятные подарки. Призы доставят прямо на дом: никаких лишних перемещений по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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