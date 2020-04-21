21 Апр 2020 2020-04-21T10:55:32+03:00

Житель Кубани не вернул BMW X5 знакомому после проведения тест-драйва Фото: Архив "КП"

На него завели уголовное дело о мошенничестве

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В полицию по Курганинскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что передал знакомому свой BMW X5 для проведения тест-драйва перед покупкой. Прошло время, однако машину мужчина не вернул и перестал выходить на связь.

Полицейские объявили автомобиль и злоумышленника в федеральный розыск. Машины нашли у мужчины, проживающего в Абинском районе, а 39-летнего жителя республики Адыгея задержали в краевой столице.

Как выяснилось, автомобиль подозреваемый продал в Абинске, используя найденные в салоне машины договоры купли-продажи. Ущерб составил 790 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU