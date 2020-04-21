Житель Кубани не вернул BMW X5 знакомому после проведения тест-драйва
В полицию по Курганинскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что передал знакомому свой BMW X5 для проведения тест-драйва перед покупкой. Прошло время, однако машину мужчина не вернул и перестал выходить на связь.
Полицейские объявили автомобиль и злоумышленника в федеральный розыск. Машины нашли у мужчины, проживающего в Абинском районе, а 39-летнего жителя республики Адыгея задержали в краевой столице.
Как выяснилось, автомобиль подозреваемый продал в Абинске, используя найденные в салоне машины договоры купли-продажи. Ущерб составил 790 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU