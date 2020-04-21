Краснодар попал в ТОП-10 городов России, соблюдающих самоизоляцию
По данным Яндекса, на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Краснодаре составил 2,9 балла. Это на 1,9 балл больше, чем в обычную неделю до распространения опасной инфекции. При этом индекс снизился на 0,5 балла - то есть больше людей стали выходить на улицу.
В рейтинге городов-миллионеров по итогам недели Краснодар находится на 6 месте. Самый высокий индекс самоизоляции на прошлой неделе был в Москве, Перми и Нижнем Новгороде.
Теперь индекс самоизоляции рассчитывается не только для крупных городов. В список вошли Ейск, Геленджик и Туапсе.
В Яндексе отмечают, что использовать показатель можно только для примерной оценки ситуации, а не для точных расчетов.
Напомним, в обсерватор Краснодара из аэропорта отправили 42 пассажиров. Там они проведут 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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