2020-04-21T10:09:53+03:00
Происшествия

В Динском районе с хозяйства взыскали полумиллионный долг

Деньги направили на погашение долга
Александра ПОДУШКО
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В Динском районе с хозяйства взыскали полумиллионный долгВ Динском районе с хозяйства взыскали полумиллионный долг
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Судебные приставы Динского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю продолжают свою работу в условиях карантина.

ООО «Бриз» не выплатило задолженность на 560 тысяч рублей в пользу НПХ «Кореновское». Взыскатель подал заявление в суд, а исполнительный лист передали в районный отдел судебных приставов.

У организации нашли несколько авто, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспорта, направив документ в ГИБДД по Динскому району. Также у ООО «Бриз» обнаружили счета в банках, на которых находились деньги в достаточном размере для погашения долга.

- После этого с организации взыскали средства. Их направили на погашение долга перед НПХ «Кореновское» в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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