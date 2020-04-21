В Сочи сгорел одноэтажный барак

21 Апр 2020 2020-04-21T10:12:02+03:00

В доме никто не проживал

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Утром 21 апреля в сочинском поселке Дагомыс на улице Армавирской произошел пожар. Огонь охватил одноэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

Сообщение о пожаре диспетчеру «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 6:15. В 6:16 на место происшествия были направлены пожарные подразделения МЧС России.

- В 6:24 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, в 7:40 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU