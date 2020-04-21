Президент РФ поздравил краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летием

21 Апр 2020 2020-04-21T10:54:23+03:00

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Датой рождения «Первого Советского драматического театра имени товарища Луначарского», который сейчас является Краснодарским академическим театром драмы Максима Горького, считается 29 апреля 1920 года. Старт первому сезону дала постановка «Мещане» по пьесе Максима Горького. А 1932 году театру было дали имя писателя.

Президент РФ сегодня поздравил учреждение культуры со 100-летием. Сотрудники получили поздравительную телеграмму.

– Все эти годы театр по праву считается одним из признанных центров культурной жизни Кубани и всего Юга России. Здесь всегда трудились талантливые режиссеры, артисты, художники, – подчеркнул глава государства.

- Владимир Путин пожелал сотрудникам учреждения удачи, вдохновения и благодарных зрителей, новые встречи с которыми обязательно будут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU