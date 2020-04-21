2020-04-21T10:54:23+03:00
Общество

Президент РФ поздравил краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летием

Учреждение получило поздравительную телеграмму от Владимира Путина
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администарция Краснодарского краяФото: администарция Краснодарского края
Изменить размер текста:

Датой рождения «Первого Советского драматического театра имени товарища Луначарского», который сейчас является Краснодарским академическим театром драмы Максима Горького, считается 29 апреля 1920 года. Старт первому сезону дала постановка «Мещане» по пьесе Максима Горького. А 1932 году театру было дали имя писателя.

Президент РФ сегодня поздравил учреждение культуры со 100-летием. Сотрудники получили поздравительную телеграмму.

– Все эти годы театр по праву считается одним из признанных центров культурной жизни Кубани и всего Юга России. Здесь всегда трудились талантливые режиссеры, артисты, художники, – подчеркнул глава государства.

- Владимир Путин пожелал сотрудникам учреждения удачи, вдохновения и благодарных зрителей, новые встречи с которыми обязательно будут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре руководитель предприятия выплатил сотруднику задолженность по зарплате
В Сочи возвращаются туристы из Таиланда
На Кубани задержали подозреваемого в угоне авто
В Краснодаре маршруты патрулирования мобильных групп изменят в выходные дни
В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу
В Крымске мужчина вынес с территории цеха трубные отводы
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 44 человек
Президент РФ поздравил краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летием
В Сочи сгорел одноэтажный барак
В Динском районе с хозяйства взыскали полумиллионный долг
Краснодар попал в ТОП-10 городов России, соблюдающих самоизоляцию
Житель Кубани не вернул BMW X5 знакомому после проведения тест-драйва
Самоизоляция приносит подарки
Жительницу Кубани осудят за хранение пищевого мака, содержащего наркотические примеси
В обсерватор Краснодара из аэропорта отправили 42 пассажиров
В Краснодаре на трех участках улиц ограничили движение авто из-за прокладки новых сетей центральных коммуникаций
В Краснодаре снизился ажиотаж на выдачу спецпропусков на время карантина
До улучшения обстановки: запуск новых поездов через Краснодар в Крым перенесли из-за коронавируса
Прокуратура начала проверку по поводу избиения 6-летнего мальчика-маугли в Новороссийске
Пострадавшие от коронавируса кубанские предприятия получили отсрочку платежей до 2023 года
В Сочи мужчина после избиения любовницы получил трое суток ареста
В Сочи мужчина поджег чужую машину и получил штраф за нарушение карантина
На Кубани два брата-близнеца избили инспекторов ДПС
Чудо природы: в парке «Краснодар» посадили дерево, которое входит в пятерку самых красивых в мире
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
«Сбивает температуру сама!»: в Темрюкском районе мать отказалась от госпитализации 1,5-годовалой дочери
В Краснодаре потушили пожар в четырехэтажном здании
Вениамин Кондратьев: Штрафы за нарушение карантина пойдут на поддержку малоимущих
На Кубани полицейские спасли мужчину и собаку из задымленной квартиры