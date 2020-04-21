2020-04-21T10:43:47+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 44 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Оперативный штаб сообщает, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось. По данным на 21 апреля опасную инфекцию выявили еще у 44 пациентов. Таким образом, COVID-19 в регионе нашли у 461 человека.

В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки полностью выздоровели 427 человек.

Вчера, 20 апреля, выявили 34 новых подтвержденных случаев кoрoнавируса. Как стало известно, среди инфицированных - один пятилетний ребенок. Лечение он проходит в Краснодаре. Также коронавирус подтвердился у 85-летнего пенсионера.

18 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в кубанской столице, три – в Ейске. По два случая зарегистрировано в Курганинском, Лабинском и Каневском районах, по одному в Апшеронском, Динском, Тихорецком, Выселковском, Белореченском, Туапсинском районах и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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