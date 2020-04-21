В Крымске мужчина вынес с территории цеха трубные отводы

21 Апр 2020 2020-04-21T10:50:16+03:00

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В полицию Крымска обратился представитель предприятия. Он заявил, что с территории одного из цехов пропали трубные отводы. Сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника. 21-летнего сотрудника предприятия задержали на рабочем месте и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчина, воспользовавшись отсутствием работников во время пересменки, похитил из помещения цеха трубные отводы, перекинул их через забор, огораживающий территорию предприятия. После он планировал отвезти детали домой и продать.

За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU